Один из оккупантов Максим Черник сказал, что не знает, как после их преступлений России наладить отношения с Украиной. Заметил – должны миновать столетия.

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"Я готов провалиться сейчас под землю, чтобы меня вообще не было никогда после того, что здесь происходит", – заявил пленник.

Остановить это

Черник назвал себя военным преступником. Он сказал, что увидел в Украине мирных людей, пошел на переговоры и решил сдаваться.

Чтобы остановить этот ужас, надо как-то влиять на власть,

– сказал оккупант.

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