В комментарии американскому каналу abc Владимир Зеленский подтвердил, что предложение о его эвакуации действительно поступало. Ведь была информация о готовящихся на него и его семье покушениях.

"Да, мне предложили. Потому что было много информации и несколько специальных групп, которые были отправлены убивать меня и мою семью. Я сказал нет, потому что как я могу это сделать? Я гражданин своей страны и я избранный президент этих людей", – рассказал Зеленский.

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Когда его спросили, каким он видит конец этой ситуации, Зеленский заявил, что "я бы хотел, чтобы конец был как в голливудских фильмах, счастливый конец для нашей страны".

Британское издание The Times сообщало, что только за неделю с начала войны России против Украины, оккупанты трижды пытались совершить покушение на Зеленского. Однако каждый раз покушение удавалось сорвать благодаря "сливу" информации, организованному офицерами ФСБ.

В то же время российские пропагандисты постоянно утверждают, что Зеленский давно сбежал из Киева. Вечером 7 марта Зеленский опубликовал очередное видео, где он находится в Киеве.

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