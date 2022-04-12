Согласно словам Епифания , благодаря данным иностранной и нашей разведки, он знает, что находится в определенном списке тех, кто представляет для россиян угрозу.

Важно Мы не видим в них покаяния, поэтому следует дать место гневу Божьему, – Епифаний о прощении русских

"Но не смотря ни на что, у меня нет страха. В первые дни было очень опасно, когда работали так называемые диверсионные группы", – сообщил Епифаний.

Они даже в течение первых трех ночей пытались напасть на Михайловский златоверхий монастырь, на мою резиденцию,

– отметил Епифаний .

Митрополит добавил, что благодаря нашим военнослужащим, нашей охране, эта атака была отбита.

"Я в течение этих дней, что длится война, нахожусь в нашем духовном центре Православной церкви Украины – Михайловском златоверхом монастыре", – сообщил Епифаний.