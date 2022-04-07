Филатов сообщил, что высказывал свое личное мнение

Филатов заявил, что не объявлял эвакуацию из Днепра, ведь не имеет на это полномочия. Городской глава обратил внимание, что это прерогатива руководства страны и военных администраций.

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Он также сообщил, что высказывал свое личное мнение. Филатов отметил, что в условиях постоянных ракетных обстрелов женщинам, детям, старшим людям "лучше побыть в более спокойных местах".

В предыдущем заявлении мэр Днепра говорил, что не советует переселенцам задерживаться в городе. Филатов пояснил, что Днепр готов помогать всем беженцам, однако с "таким наплывом город может не справиться".

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