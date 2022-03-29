По словам Мойсюка, россияне могут завершить войну и быстро вывести с территории Украины все свои войска. Об этом военнослужащий рассказал в интервью украинским телеканалам 28 марта.
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Обращение заместителя Главнокомандующего ВСУ к россиянам
Евгений Мойсюк считает, что если россияне сейчас сделают правильный шаг и выйдут с территории независимой Украины, это обеспечит им как минимум жизнь и более или менее нормальное развитие их страны.
Эта война привела к тому, что они уничтожили инфраструктуру Украины, полностью и окончательно разрушили доверие украинского народа к их народу. Речь, по словам заместителя Главнокомандующего, не только об ожесточенном военно-политическом руководстве, но и о простых россиянах.
Я не верю в то, что они настолько тупые и не понимают, что происходит. Они хотят войны? Это плохо, у них есть шанс исправить свою ошибку,
– подчеркнул Мойсюк.
Интервью Евгения Мойсюка о российско-украинской войне: смотрите видео