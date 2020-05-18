Я ненавижу то проклятое государство

Я ненавижу Советский Союз. За то, что при образовании этого государства положили миллионы жизней в гражданскую войну, чтобы попытаться осуществить утопическую идею.

Я ненавиджу Радянський Союз за те, що ця ідея виявилася оманою, створивши кривавий режим. За те, що заганяли людей до колгоспів, забираючи їх майно, а хто вмів заробляти на землі, слали у Сибір на загибель. Рекомендуємо! Депортація без покарання: як Росія годує світ міфом

Я ненавиджу ту прокляту державу за десятки мільйонів загублених душ у репресіях, Голодоморі, Другій світовій війні, коли спочатку вона ліквідувала практично весь командний склад армії, а потім закидала ворожі кулемети тілами своїх бійців.

За те, що вона знайшла винних у вигляді кримських татар, чеченців, калмиків та інших.

За те, що всі сили ця держава витрачала не на те, щоб її громадяни жили щасливо та у достатку, а щоб розповсюджувати свій вплив по всьому світу, продовжуючи утворювати рабські країни-сателіти.

Але найголовніше, за що я ненавиджу СРСР, це за те, що вони брехали своєму населенню десятиліттями.

За те, що ми і досі не можемо позбутися його наслідків. За те, що він досі у голові у більшості росіян, які бажають його відтворення і тому підтримують агресію Путіна проти України.

Я ненавиджу совецького монстра за те, що його тіні ходять й по наший державі, не даючи їй перетворитися на щось краще, не відпускаючи її із болота корупції, популізму та брехні. Що наші люди, на жаль, не всі вичавили з себе цей совковий спосіб мислення.

Як наслідок ми гальмуємо у русі до Європи та справжніх реформах.

Замість будівництва чесної держави, створюються мутні схеми, вбиваються та переслідуються активісти, а головне – знову прикидаються і брешуть.