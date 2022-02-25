Диалог, впрочем, показался очень показательным. Люди там, в России, совершенно не понимают, что происходит в мире в целом и в Украине в частности. Надеемся, такие звонки исправят эту ситуацию, и становиться будет их все больше.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Пленный российский агрессор звонит по телефону домой: показательный диалог

Пленных россиян в Украине становится больше и больше, что вполне естественно для армии агрессора. В сети показали одного из них – в частности, как он говорил по телефону с родителями.

Диалог получился очень показательным, поэтому приводим его полностью на языке оригинала.

Разговор с отцом:

  • – Я в плену.
  • – Где?!
  • – В плену.
  • – Правда, что ли?
  • – Да.
  • – И че делать?
  • – Не знаю. Надо чет решать, чет делать.

Разговор с матерью:

  • – Чего?
  • – Я в плену, мам.
  • – Как это?
  • – Так. На Украине в плену.
  • – А как ты туда попал?
  • – Сказали: едьте на Украину. Мы поехали. Никто ниче не знал.
  • – И че делать?
  • – Я не знаю, че делать.
  • – А ты один туда поехал?
  • – Все поехали.

Как видим, полное непонимание ситуации как со стороны пленника, так и со стороны его родителей. Люди как будто живут в параллельном мире. Но, надеемся, очень быстро до них дойдёт, какой на самом деле ужас творится из-за их любимого Путина.

Видео разговора пленника из России с родителями

Напомним, ночью этого же дня глава Сумской ОГА рассказал, что местные мотивированы в противостоянии агрессору, и вместе с военными охотно берут в плен оккупантов. Которые, заметим, "совершенно не понимали, куда идут, и которые боятся".

Война

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.