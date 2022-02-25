Диалог, впрочем, показался очень показательным. Люди там, в России, совершенно не понимают , что происходит в мире в целом и в Украине в частности. Надеемся, такие звонки исправят эту ситуацию, и становиться будет их все больше.

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Пленный российский агрессор звонит по телефону домой: показательный диалог

Пленных россиян в Украине становится больше и больше, что вполне естественно для армии агрессора. В сети показали одного из них – в частности, как он говорил по телефону с родителями.

Диалог получился очень показательным, поэтому приводим его полностью на языке оригинала.

Разговор с отцом:

– Я в плену.

– Где?!

– В плену.

– Правда, что ли?

– Да.

– И че делать?

– Не знаю. Надо чет решать, чет делать.

Разговор с матерью:

– Чего?

– Я в плену, мам.

– Как это?

– Так. На Украине в плену.

– А как ты туда попал?

– Сказали: едьте на Украину. Мы поехали. Никто ниче не знал.

– И че делать?

– Я не знаю, че делать.

– А ты один туда поехал?

– Все поехали.

Как видим, полное непонимание ситуации как со стороны пленника, так и со стороны его родителей. Люди как будто живут в параллельном мире. Но, надеемся, очень быстро до них дойдёт, какой на самом деле ужас творится из-за их любимого Путина.

Видео разговора пленника из России с родителями

Напомним, ночью этого же дня глава Сумской ОГА рассказал, что местные мотивированы в противостоянии агрессору, и вместе с военными охотно берут в плен оккупантов. Которые, заметим, "совершенно не понимали, куда идут, и которые боятся".