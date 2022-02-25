Диалог, впрочем, показался очень показательным. Люди там, в России, совершенно не понимают, что происходит в мире в целом и в Украине в частности. Надеемся, такие звонки исправят эту ситуацию, и становиться будет их все больше.
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Пленный российский агрессор звонит по телефону домой: показательный диалог
Пленных россиян в Украине становится больше и больше, что вполне естественно для армии агрессора. В сети показали одного из них – в частности, как он говорил по телефону с родителями.
Диалог получился очень показательным, поэтому приводим его полностью на языке оригинала.
Разговор с отцом:
- – Я в плену.
- – Где?!
- – В плену.
- – Правда, что ли?
- – Да.
- – И че делать?
- – Не знаю. Надо чет решать, чет делать.
Разговор с матерью:
- – Чего?
- – Я в плену, мам.
- – Как это?
- – Так. На Украине в плену.
- – А как ты туда попал?
- – Сказали: едьте на Украину. Мы поехали. Никто ниче не знал.
- – И че делать?
- – Я не знаю, че делать.
- – А ты один туда поехал?
- – Все поехали.
Как видим, полное непонимание ситуации как со стороны пленника, так и со стороны его родителей. Люди как будто живут в параллельном мире. Но, надеемся, очень быстро до них дойдёт, какой на самом деле ужас творится из-за их любимого Путина.
Видео разговора пленника из России с родителями
Напомним, ночью этого же дня глава Сумской ОГА рассказал, что местные мотивированы в противостоянии агрессору, и вместе с военными охотно берут в плен оккупантов. Которые, заметим, "совершенно не понимали, куда идут, и которые боятся".
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