Об этом он рассказал в рамках проекта "Делаем украинское", который подготовила группа "Метинвест" к своему 15-летию. Гавриленко признается, что радуется, что ему удалось не только продолжить дело родителей, но и создать уникальный продукт.

Максим знает об очках все еще с детства, потому что его родители всю жизнь посвятили этому делу – они работали на крупнейшем в Украине оптико-механическом заводе. Далее они создали семейную мастерскую по ремонту очков и ежедневно работали там. Именно благодаря этому опыту родителей Максим стал настоящим профессионалом в окулярном деле.

"Когда-то я этого не понимал, но сейчас понимаю, что очень круто, когда есть опыт родителей, который можно продолжить и нести это через поколение", – сказал он.

Максим отметил, что отец изначально не поддержал его идею, но это еще больше стимулировало изобретателя. Отец наоборот говорил Максиму, что он занимается ерундой, что у него ничего не получится. Мол, кофе? Есть пластик, лучше делать очки из пластика и не заниматься ерундой.

Именно это очень классно стимулировало Максима. "Я покажу, что я могу", – сказал он.

Сейчас Максим наконец получил отцовское признание и очень радуется, потому что семейное дело живет, и еще и завоевывает мир.

Посмотреть полную версию выпуска о Максиме Гавриленко и других украинцах, которые меняют представление об Украине в мире, можно на сайте проекта "Делаем украинское" компании "Метинвест".