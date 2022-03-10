Кулеба отметил, что при необходимости он срочно может позвонить президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю или министру обороны, чтобы они подтвердили, что для организации гуманитарного коридора с украинской стороны будет сделано все возможное.

К теме Не смогли достичь решения о прекращении огня, – итоги встречи Кулебы и Лаврова

Но глава МИД Украины заметил существенную разницу между сторонами переговоров – он приехал говорить, а Лавров – слушать.

Я приехал говорить, а он – слушать. В этом разница,

– заявил Кулеба.

Однако он подчеркнул, что Украина будет защищаться несмотря на то, что россияне пытаются убить нашу надежду.

Брифинг Дмитрия Кулебы после встречи с Лавровым: смотрите видео

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

лебы с турецкими друзьями в Анталии: смотрите видео