Об этом Арахамия рассказал в интервью американским СМИ. Он отметил, что хотел креативного решения на переговорах, чтобы контрастировать с представителями Кремля.
К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий
Я никогда не ношу эти кепки в мирных условиях, – Арахамия
Все, что вы видите, это дипломаты старой школы в деловых костюмах, которые говорят то, что им написали, они просто читают инструкции из Москвы. В мирных условиях я никогда не ношу эти кепки,
– сказал Арахамия.
Нардеп подчеркнул, что по протоколу, переговорщикам необходимо пожать руки, так что он хотел таким способом продемонстрировать свое отношение к России.
В позиции делегации России – никакой гибкости
Представители Москвы не могут рассмотреть ни одно предложение, заметил Арахамия, их единственный ответ – нужны консультации с Кремлем.
С нашей стороны, у нас больше свободы, больше выбора, потому что нам нужен результат, нам не нужно имитировать процесс,
– добавил политик.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!