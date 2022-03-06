Об этом Арахамия рассказал в интервью американским СМИ. Он отметил, что хотел креативного решения на переговорах, чтобы контрастировать с представителями Кремля.

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Я никогда не ношу эти кепки в мирных условиях, – Арахамия

Все, что вы видите, это дипломаты старой школы в деловых костюмах, которые говорят то, что им написали, они просто читают инструкции из Москвы. В мирных условиях я никогда не ношу эти кепки,

– сказал Арахамия.

Нардеп подчеркнул, что по протоколу, переговорщикам необходимо пожать руки, так что он хотел таким способом продемонстрировать свое отношение к России.

В позиции делегации России – никакой гибкости

Представители Москвы не могут рассмотреть ни одно предложение, заметил Арахамия, их единственный ответ – нужны консультации с Кремлем.

С нашей стороны, у нас больше свободы, больше выбора, потому что нам нужен результат, нам не нужно имитировать процесс,

– добавил политик.

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