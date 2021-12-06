Своими амбициозными планами украинец поделился в интервью 24 каналу. По словам Влада, важно постоянно двигаться вперед.

Важно Никогда не успокаивайся: как миллиардер из Украины Влад Яценко стал визионером финтех-рынка

Как известно, Влад Яценко является соучредителем финтех-стартапа Revolut. Суть сервиса состоит в том, чтобы пользователь мог открыть счет в любой стране со своего смартфона и легко получить все основные услуги:

выгодную конвертацию,

удобные платежи,

дешевые страховки и кредиты.

Сейчас компания вышла и на рынок криптовалюты, что создает охват всех важнейших финансовых операций в мире. Влад отметил, что сейчас клиентами банка являются более 16 миллионов человек. Само это и стало маркером, что компания готова к масштабированию. Однако сейчас украинец хочет работать в другом направлении.

Я скорее сосредоточен на будущем и запуске глобального суперприложения, чем на наших прошлых победах. Одна из ценностей нашей компании звучит как "Никогда не успокаивайся!",

– рассказал Влад Яценко.

К сожалению, больше подробностей о суперприложении Яценко не рассказал, но, скорее всего, это будет что-то революционное.

Впечатляет! Проект Revolut запускался как онлайн-банк для путешественников, а сейчас претендует на звание глобального приложения.