За 8 часов прополз 4 километра

Охотник расставлял капканы, когда на него внезапно напал медведь. Лютого зверя отпугнули собаки.

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Однако медведь успел нанести охотнику серьезные травмы. Мужчина практически не мог идти. За 8 часов он прополз всего 4 километра.

К счастью, пострадавший добрался до чужого охотничьего домика. В нем он оставил записку для знакомого.

На меня напал медведь. Поломал немного. Ходить не могу. До связи не дотяну. Позвони Толяну пусть вывозит, потому что я сдохну здесь. Мне каждый день хуже становится,

– написал мужчина.

Как спасли пострадавшего

Записка была датирована 31 октября. Пострадавший отметил, что будет ждать помощи, потому что ходить уже не может.

Когда пришел владелец дома, то прочитал сообщение о помощи. Он сразу обратился к правоохранителям, а те выехали спасать охотника. Пострадавшего нашли в его охотничьем домике в 170 километрах от села Богучаны.



Записка, которую оставил раненый охотник / Фото Baza