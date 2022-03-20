Российский историк и писательница Тамара Эйдельман отметила, что это было очевидно раньше. Об этом она рассказала в эфире 24 канала.

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Она подчеркнула, что Путин уже и раньше совершал убийства, пытался отравить своих оппонентов.

К сожалению, как сказала Эйдельман, она совсем не удивлена ​​тем, что произошло 25 дней назад на территории Украины, когда Россия цинично и масштабно ворвалась в Украину.

Я убита, раздавлена, но не удивлена,

– сказала историк.

Стоит отметить, что в эфир российская писательница вышла в желто-голубой одежде в знак поддержки Украины.