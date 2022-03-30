Об утре 24 февраля и начале российско-украинской войны, вступлении в территориальную оборону и шантаже Кремлем Украины – Виктор Ломонос эксклюзивно рассказал журналистам сайта 24 канала.

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Путь от катастрофы на ЧАЭС до войны с Россией

Борьба за украинскую независимость у Виктора Ломоноса началась еще в 2000-х – с протестов "Украина без Кучмы". Во время Оранжевой революции он исполнял обязанности командира охраны сцены.

После 2003 года Виктор Ломонос и его собратья принимали участие во многих других мероприятиях по украинскому становлению, в частности, в более 500 забастовках по всей Украине. В 2011 году афганцы, чернобыльцы и другие ветераны штурмовали Верховную Раду Украины. Тогда они вышли протестовать под парламентом против отмены льгот. Ломонос рассказал, что непосредственно участвовал там.

Потом были голодовки в Донецке и Сумах. А в 2013 году я приехал в Киев на очередную годовщину Голодомора. 21 ноября я подошел к студенческому братству на Майдане. Я предложил свою помощь, потому что имел определенный опыт в организации. Был одним из руководителей охраны у Монумента Независимости. О всех событиях избиения детей могу рассказывать бесконечно,

– отметил он.

Ликвидатор ЧАЭС Виктор Ломонос и командир отдельного подразделения "ПАТРИОТ 129" в Киеве Ярослав Троян / Фото Алины Туришин, 24 канал

"Все прекрасно знали, что это вопрос времени"

По словам Виктора Ломоноса, вариантов, кроме как встать сейчас на защиту Родины, не было, потому что страна – в опасности. Путь к территориальной обороне начался 24 февраля в 6:00 утра, когда зазвучала сирена. Мужчине позвонили побратимы и сказали: "Срочно вывози семью, потому что вы в расстрельных списках".

Я всегда знал, что будет полномасштабная война. Мой покойный отец был националистом и лично был знаком с Вячеславом Черноволом. Он говорил, что рано или поздно мы будем воевать с Россией. Все прекрасно знали, что это вопрос времени. Если в 2003 году Запад больше поддерживал Украину и Путин тогда не решился на агрессию и оккупацию, то после 2013 года, когда произошли события в Крыму, стало понятно, что война безусловно будет,

– подчеркнул он.

С 1993 года у мужчины вторая группа инвалидности, которая связана с Чернобылем. Поэтому участие в АТО в 2014 году не принимал. Во время событий на Майдане в феврале он также получил ранения средней степени тяжести и имел серьезную контузию.

Виктор Ломонос / Фото Алины Туришин, 24 канал

Врачи чудом вытащили меня. Но сейчас делаю все, чтобы принести пользу стране,

– сказал он.

За плечами Виктора Ломоноса – 62 выезда в зону отчуждения, в частности, на третий и четвертый энергоблоки. Его работа была связана с дезинфекцией и дезактивацией этих помещений.

По его мнению, Советский Союз развалился именно из-за Чернобыльской катастрофы. Мужчина вспомнил, как выгнали детей на парад 1 мая и как скрывали информацию. Это все сыграло свою роль, добавил он, и доверие к власти, которое тогда было, полностью разрушилось у народа.

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Если вспоминать тот период, то это было ужасное явление. Я боюсь, чтобы не было повтора. Если будет что-то подобное, то мира просто не станет. Мы тогда боялись, что будет повторный тепловой удар. Если бы он состоялся тогда, то не было бы ни Европы, ни Украины, ни даже половины России,

– заявил Виктор Ломонос.

По словам мужчины, сейчас российское руководство таким образом шантажирует Украину. Однако, никто не может сказать, не прикажут ли россиянам выстрелить туда из танка, или запустить какую-то ракету. И это будет катастрофа.

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