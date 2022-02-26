"Всем доброе утро, украинцы. Сейчас в сети появилось много фейковой информации, словно я призываю сложить оружие и идет эвакуация.

Значит так, я здесь, никакого оружия мы не сложим, будем защищать наше государство. Потому что наше оружие – это наша правда. Наша правда в том, что это наша земля, наша страна, наши дети. И мы все это будем защищать. Вот и все.

Слава Украине!", – заявил Владимир Зеленский.

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Обращение Владимира Зеленского