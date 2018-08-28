Я готов вести переговоры с Добродомовым относительно объединения, – Катеринчук

Предложение Добродомова относительно объединения демократической оппозиции в единую партию – это серьезное заявление зрелого политика.

Об этом в эфире программы "44 минуты" на "4 канале" заявил председатель "Европейской партии" Николай Катеринчук.

"Мы понимаем, что демократическая оппозиция сегодня не имеет ресурсов. И успех на следующих выборах – это лишь объединение. Но мы не можем объединяться под определенным брендом, который уже есть. Ведь партия – это люди, которых объединяет определенная идеология, принципы. Поэтому заявление Добродомова – это серьезный сигнал. Я скажу, что готов встречаться с ним и обсуждать это предложение", – отметил Катеринчук.

Напомним, что во время встречи с львовянами, народный депутат, лидер партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов призвал демократическую оппозицию объединиться и выдвинуть общего кандидата в президенты.

"Известно, что мы создали платформу "Народного доверия" для объединения партий демократической оппозиции. Следующим шагом должно стать создание новой единой партии. И она объединится не вокруг фамилии, а вокруг принципов. Европейских принципов построения независимого и самодостаточного государства. Партия, которая возьмет на себя ответственность за будущее Украины и представит четкий план восстановления экономики. И именно эта партия должна выдвинуть общего кандидата в президенты, который сможет победить на выборах", – подчеркнул нардеп.