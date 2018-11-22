"Я в легком ах*е от происходящего": Найем прокомментировал события возле Дома профсоюзов

Народный депутат Украины от "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем прокомментировал ночной инцидент возле Дома профсоюзов в Киеве, где правоохранители брызнули газовым баллончиком в лицо брату политика, адвокату Маси Найему.

Свой комментарий политик опубликовал в Facebook.

24 канал сообщал, что в Киеве в сгоревшем во время Революции Достоинства в феврале 2014 года Доме профсоюзов открыли ресторан быстрого питания сети KFC. Это событие разозлило ряд активистов, поэтому они устроили в столице акцию протеста. В частности, активисты организации С14 раскрасили витрины заведения надписями "Здесь умерли люди", "Где ваше Достоинство?".

Правоохранители избили и задержали ряд активистов С14. Среди пострадавших оказался и Маси Найем, который является адвокатом члена С14 Сергея Мазура. Правоохранители применили к юристу газовый баллончик.

Читайте также: Протесты возле Дома профсоюзов: нескольких активистов С14 задержали, но впоследствии отпустили

Сам я в легком ах*е от происходящего. И от открытия именно в этот день "жареных курочек" в сгоревшем Доме профсоюзов, и от действий полиции. Будем разбираться, когда появится видео с места событий,

– написал нардеп Найем.

Он отметил, что среди тех так активистов, которых хотели задержать правоохранители, был член С14 Сергей Мазур, с которым у адвоката Маси Найема заключено официальное соглашение об адвокатском обслуживании. О том, что Маси Найем является адвокатом, сам юрист сообщил сразу после попытки задержать Мазура. По словам нардепа, сотрудники полиции услышали, после чего применили газовый баллончик.

Нардеп Найем отметил, что те, кто применил газ против его брата, – работники не патрульной, а, скорее всего, – полиции специального назначения. Маси Найем написал заявление о событиях в полицию.

От себя отмечу, что Национальная полиция до сих пор не имеет инструкций и правил применения спецсредств. Проект этого документа готов уже больше года, но по неизвестным причинам не подписан,

– добавил нардеп.

Что известно о событиях в Доме профсоюзов во время Евромайдана?

В здании были расположены Федерация профессиональных союзов Украины, штаб Майдана (во время Оранжевой революции) и Штаб национального сопротивления (во время Евромайдана). Дом почти полностью сгорел во время событий 18-20 февраля 2014 года. Активисты обвиняют в поджоге здания правоохранителей, а силовики переложили ответственность на "Правый сектор". По данным чрезвычайников, после пожара удалось спасти 41 человека, 1 человек погиб. По данным временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию убийств на Майдане, штурм Дома профсоюзов осуществлялся по указанию бывшего председателя СБУ Александра Якименко, его первого заместителя Владимира Тоцкого и руководителя Антитеррористического центра СБУ Андрея Меркулова.