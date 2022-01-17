Сайт 24 канала опросил украинцев и узнал, как они относятся к бустерной дозе и планируют ли ревакцинироваться.

Важно знать Как проверить пригодность COVID-вакцины: инструкция от Минздрава

Противник COVID-вакцинации, отказавшийся называть свое имя

Мужчина предполагает, что людям вместо COVID-вакцины могут ввести яд / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Вы знаете, что такое вакцинация? Это вам яд могут ввести. Согласно закону Конституции Украины, никто к телу моему права не имеет (прикасаться – 24 канал). А они (речь идет о руководстве государства – 24 канал) законы вводят, что я не могу кофе выпить,

– жаловался мужчина.

"Вам могут водичку ввести безвредную. Она ничего не спасет вас, а вам могут ввести яд централизованно и вымрет население. Сейчас землю всю скупили, лишние люди ненужны и их уничтожат. Страна будет пуста. Это же там центры эти работают во всем мире", – добавил он.

6 января 2022 года Министерство Здравоохранения разрешило совершеннолетним украинцам прививаться бустерной дозой препарата против коронавируса. Ее вводят, чтобы усилить эффективность вакцины, которая со временем снижается. Оптимальный срок ревакцинации – от шести до девяти месяцев после окончания первичного курса вакцинации независимо от того, каким препаратом привился человек.

Валентина, 75 лет, дважды вакцинировалась AstraZeneca-SKBio

Валентина: "Решила ревакцинироваться, чтобы своим родным какие-то неприятности не делать" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

"Буду вакцинироваться бустерной дозой. Сегодня выяснила, где можно сделать прививку и какие документы нужно с собой брать. Решила ревакцинироваться, чтобы своим родным какие-то неприятности не делать. Вероятно, буду делать прививку Pfizer (препаратом Comirnaty – 24 канал)", – отметила она.

Обратите внимание! В Минздраве недавно обновили схемы использования различных вакцин для основного курса прививок от COVID-19: первая доза инактивированной вакцины (CoronaVac/Sinovac) + вторая векторной (AstraZeneca) или мРНК (Pfizer, Moderna);

первая доза векторной вакцины (AstraZeneca) + вторая мРНК-вакцины (Pfizer, Moderna);

первая доза мРНК-вакцины (Pfizer, Moderna) + вторая доза векторной вакцины (AstraZeneca); Такие же схемы можно применять также для дополнительной или бустерной дозы.

Виталий, 17 лет, не может получить разрешение на вакцинацию

Виталий – несовершеннолетний. Он хочет сделать прививку против коронавируса, однако ему не позволяет мать / Фото Валентины Полищук, 24 канал

"Я еще не вакцинировался, поскольку являюсь несовершеннолетним. Можно только с разрешения родителей, а мать не разрешает. Она немножко скептически относится к вакцинации, но поддержит мой выбор, если я буду совершеннолетний. Хочу сделать две прививки, однако третий раз (бустерной дозой – 24 канал) вряд ли буду вакцинироваться. На год два раза достаточно", – говорит он.

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Яна, 25 лет, дважды вакцинировалась Comirnaty

Яна советует людям, которые боятся вакцинироваться, проверить, есть ли у них показания и противопоказания к вакцине / Фото Валентины Полищук, 24 канал

"Планирую вакцинироваться (третий раз – 24 канал), поскольку отношусь к бустерной дозе положительно, как и к любой другой вакцине. Уже доказано, что препарат имеет положительный эффект в Европе, поэтому почему бы и нет. Советую людям, которые боятся вакцинироваться, проверить, есть ли у них показания и противопоказания к вакцине. Иногда этот страх небезоснователен", – размышляет героиня.

Борис, 60 лет, дважды вакцинировался AstraZeneca-SKBio

Борис не знал, что в Украине одобрили бустерную дозу вакцины против коронавируса / Фото Валентины Полищук, 24 канал

"А что уже предлагают делать прививку бустерной дозой? Я полностью вакцинировался какой-то корейской вакциной. Не помню название (препарата – 24 канал). После прививок чувствовал себя очень хорошо. У меня есть знакомые, которые не поддерживают вакцинацию. Я им объясняю, что это необходимо делать, чтобы не заболеть (коронавирусом – 24 канал)", – поделился Борис.

Татьяна, 44 года, дважды вакцинировалась

Татьяна еще не решила, будет ли вакцинироваться третий раз против COVID-19 / Фото Валентины Полищук, 24 канал

"Еще не знаю, буду ли делать третью (бустерную – 24 канал) дозу. Еще не прошло время, а там должно пройти шесть месяцев (после второй дозы – 24 канал), если я не ошибаюсь. А там увидим, какая будет ситуация. После первых двух прививок я себя чувствовала более-менее нормально", – поделилась опрашиваемая.

Среди моих знакомых есть и антивакцинаторы, однако это их личное решение. Они заботятся о своем здоровье, а я о своем. Принудить человека невозможно. Он должен сам знать, что надо (вакцинироваться – 24 канал),

– размышляет она.

Александра, 26 лет, дважды вакцинировалась Comirnaty

Александра планирует делать бустерную дозу, когда истечет срок действия COVID-сертификата / Фото Валентины Полищук, 24 канал

"Я могу поехать за границу только, если я вакцинировалась. Бустерную дозу планирую делать, когда истечет срок действия этой вакцины. (Сертификат – 24 канал) кжется действует в течение 275 дней или даже меньше. А вот моя мама боится вакцинироваться. Я ей объясню, что привиться надо, чтобы хоть как-то себя защитить, но она все равно против этого и не верит в вакцинацию. Говорит, что это все фигня", – отметила она.

Бустерная доза COVID-вакцины: как получить и кому нужна

В Министерстве здравоохранения объяснили, как получить бустерную дозу против коронавируса. Необходимо позвонить в пункт или центр массовой вакцинации. Записаться на прививку можно через приложение Helsi или на сайте электронной системы здравоохранения.

Для бустера будут использовать мРНК-вакцины, Moderna или Comirnaty от Pfizer, независимо от того, какими препаратами проводили стандартный курс вакцинации. В частности, тем людям, которые получили первые две дозы вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, рекомендовали вводить бустерную дозу вакциной Pfizer.

С начала вакцинальной кампании бустерную дозу получили более 70 тысяч человек / Фото 24 канала

В то же время при отсутствии мРНК-вакцин, бустер можно будет сделать другой имеющейся вакциной согласно разрешенным схемам в Украине. По данным Минздрава, по состоянию на 14 января 2022 года с начала вакцинальной кампании первой дозой привиты более 14,9 миллиона человек, двумя дозами – более 14,1 миллиона, дополнительную дозу получили 8 639 человек, бустерную дозу – 70 663 человека.

Важные изменения в COVID-сертификатах: после введения бустерной дозы можно будет получить новый COVID-сертификат;

он будет действовать 270 суток с даты введения бустера;

с даты введения бустера; сгенерировать новый документ можно будет в приложении "Дия" ориентировочно в конце января 2022 года;

к тому времени сертификат за предыдущую полную вакцинацию будет оставаться в силе.

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