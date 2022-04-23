В России тех, кто выходит на митинги, к сожалению, не много. Но своим примером они показывают, что мы пробьем информационную стену. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами.

Важно Эту войну может остановить начавший ее, – Зеленский о прямых переговорах с Путиным

По словам президента Украины, слова, шаги и выход на улицы сознательных россиян – сильнее пуль или оружия, иначе их бы не сажали.

Их боятся. Ядерное государство боится своего же народа, выходящего на улицы. Поэтому эти люди за решеткой,

– подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что Украина поддерживает таких людей и благодарна за их шаги. Они внесли свой вклад в спасение России.

"Я могу их поблагодарить. Все шаги видим, слова – слышим", – подчеркнул глава государства.