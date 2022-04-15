В эфире телеканала "Рада" Вадим Денисенко подчеркнул, что информационная машина России много лет строилась на двух принципах. Речь идет о расколе общества и попытках посеять панику.

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Расколоть украинское общество России не удалось

Советник министра внутренних дел отметил, что в начале войны Россия пыталась расколоть украинское общество. Она полагала, что в Украине начнутся межрелигиозные войны. Но этого не вышло. Сейчас страна-агрессор перешла к главной атаке – сеяние паники.

Вадим Денисенко добавил, что Россия на всех фронтах делает упор на ядерное оружие. Начиная от заявлений Медведева, что ее поставят в страны Балтии. Заканчивая разными вбросами, что завтра-послезавтра может начаться ядерный удар по территории Украины.

Мы должны четко понимать, что ядерное оружие – последний довод. Это последний его козырь, который есть и выше которого ставки он (Путин – 24 канал) поднять не может,

– подчеркнул Денисенко.

Следовательно, сейчас Россия ведет информационную атаку. Ее цель – посеять панику среди украинцев и стран Европы. Это очередная попытка поднять ставки в информационной войне страны-агрессора против коллективного Запада и нашего государства.

Советник министра внутренних дел напомнил о выступлении руководителя ЦРУ накануне. Тот сказал, что на сегодняшний день нет никаких признаков, что Россия планирует совершить ядерную атаку. Хотя, исключать такую ​​возможность тоже не стоит.

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