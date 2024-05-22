Однако Китаю не нужна ядерная война, и даже в Европе. Это бьет по Пекину. Член Республиканской партии Борис Пинкус в разговоре с 24 Каналом рассказал, что сейчас положение в стране довольно отвратительное, приходит в упадок экономика и происходят беспорядки внутри китайского общества между этническими группами.

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Какой интерес Китая

Пинкус отметил, что американский Конгресс давит на президента Джо Байдена из-за бездействия в вопросах диалога с Китаем, положение только ухудшается. Возвращение Владимира Путина из Пекина олицетворяется еще большим шантажом и угрозами, что было обсуждено с Си Цзиньпином.

Китайский лидер, вероятнее всего, предупредил диктатора, чтобы тот не заходил слишком далеко, чтобы не делал того, что идет в разрез с интересами Пекина. То есть не разорвать экономические взаимоотношения как с Европой, так и с США. Примерно на 40% их экономики связаны с Китаем, поэтому ему нет смысла переходить "красные линии". Их еще не объявили, но они очевидны.

Даже если есть 0,001% вероятности, что Путин может спровоцировать что-то на Запорожской АЭС, а потом обвинить Украину, Западу нужно быть готовыми, действовать на опережение и предотвратить любые крайности диктатора.

Очередная провокация

По словам члена Республиканской партии, Путин не будет отступать. Ведь отступление будет означать признание требований Украины, в частности, вывода войск за границу 1991 года. Поэтому Америка должна быть начеку, однако Байден пока только всех успокаивает.

Американский президент на вопрос журналистов о том, что США могут сделать в случае применения Россией бактериологического или химического оружия, говорит: "Мы имеем канал связи с Путиным, предупреждаем его, следим за всем и можем принять меры". Это очень плохая новость.

На днях просочилась информация, что директор ЦРУ Уильям Бернс ведет какие-то подпольные переговоры с директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. Также ходили слухи, что Байден может заставлять Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией.

Не надо отбрасывать в сторону, такое существует. Вернусь к этим "ядерным учениям", которые сейчас якобы Путин собирается делать на границе с Украиной. Это шантаж и провокация. Байдену надо держать руку на пульсе для того, чтобы не допустить любой провокации. Вот это очень серьезно,

– подчеркнул Борис Пинкус.

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