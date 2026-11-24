Об этом говорится в отчете ISW от 23 ноября.

Adv

популярные видео

Почему Медведев снова заговорил о ядерном оружии?

23 ноября Дмитрий Медведев опубликовал статью в "Московском журнале международного права". В ней он призвал Украину и ее союзников помнить о российской ядерной доктрине.

По словам Медведева, Россия якобы имеет право, а в отдельных случаях даже обязана использовать все доступные средства, в том числе ядерное оружие, для обеспечения собственной национальной безопасности.

Он также заявил, что Украина и страны НАТО уже пересекли порог, при достижении которого Россия могла бы нанести превентивный ядерный удар. В то же время Медведев утверждает, что Москва пока не видит прямой необходимости принимать такое решение.

В ISW напомнили, что в ноябре 2024 года Кремль обновил ядерную доктрину. В частности, в нее было включено положение, позволяющее России рассматривать применение ядерного оружия в ответ на использование обычных вооружений, если это создает угрозу территориальной целостности России или Беларуси. Среди прочих оснований в документе упоминается получение информации о массированном пересечении российской границы средствами воздушного нападения, в частности крылатыми ракетами и беспилотниками.

Реклама

Какую цель преследует Кремль?

Аналитики ISW обратили внимание, что российское руководство регулярно использует Медведева для распространения ядерных угроз как внутри России, так и на международной арене.

По мнению экспертов, такие заявления являются частью скоординированной информационной стратегии Кремля. Ее цель – вызвать страх на Западе, сдерживать политику поддержки Украины и склонять западные страны к решениям, выгодным для России.

В ISW также напомнили, что Украина уже длительное время наносит удары по военным и другим объектам на международно признанной территории России. Однако это не привело к увеличению вероятности применения Москвой ядерного оружия, подчеркнули аналитики.

Напомним, 31 мая 2026 года Дмитрий Медведев угрожал ударами по атомным электростанциям Украины и стран НАТО. Так он отреагировал на обвинения России в якобы атаке украинского беспилотника на Запорожскую АЭС. Медведев заявил, что Москва может ответить ударами по украинским АЭС и атомным объектам стран Альянса.