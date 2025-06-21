Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Днепропетровский областной центр контроля и профилактики болезней.

К теме В Украине активизировались ядовитые пауки: чем опасны их укусы и что делать

Как опасные пауки существуют на территории Украины

Несколько лет подряд ядовитые пауки кусают людей в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях. Там активизировались каракурты, тарантулы, желтые пауки Сак, пауки-зебры и другие. Если такое насекомое вводит свой яд, человек чувствует сильную боль, судороги, головная боль, нарушение работы дыхательной системы и дрожание конечностей.

Жителей Юга предупредили, что из-за потепления климата начали регистрировать и ядовитых пауков, которые ранее на этой территории не встречались.

Так в июне в Днепропетровской области к специалистам обратилась жительница, чтобы определить вид ядовитого паука. Специалисты установили – это был каракурт. Это насекомое черного цвета, которое может прокусить кожу человека. Другое, более известное название этого паука – "Черная вдова". Каракурт в несколько раз более ядовитый чем тарантул. Его жидкость влияет на дыхательную систему, работу сердца. После укуса может быть сильные отеки, в частности отек Квинке, резкое повышение температуры тела, боль в мышцах.

Во время брачного сезона самки могут иметь на теле красные пятна, которые потом исчезают. Размером она достигает около 1-3 сантиметров. Свои гнезда пауки чаще всего строят на земле. Наиболее опасны они в июне-июле.

Тарантул – самый большой паук в Украине. Насекомое имеет яркую окраску и очень агрессивный характер. Пауки бывают размером до 37 миллиметров, верхняя часть его тела – темно-бурого цвета, нижняя – черная. Самка наиболее агрессивная, когда носит на себе маленьких пауков.

Тарантулов можно встретить под камнями, в степи, балках, на огородах, приусадебных участках. В период миграции насекомые кусают людей, домашних животных. Тарантулы не будут нападать, если им не наносить вред. Самцы не несут угрозы для людей. Укусы самки этого паука вызывают сильные отеки, воспаление, боли, нарушение дыхания.

Желтые пауки Сак обитают в большинстве европейских стран. Насекомое имеет небольшие размеры – до 10 миллиметров. Они строят паутинные мешки трубкообразной формы и прячут их под камнями. Интересно, что желтых пауков привлекает запах бензина, поэтому они могут поселяться под топливной системой автомобиля или в гараже. Их укусы также очень опасны.

Аргиопа или паук-зебра или паук-оса раньше жил только в Крыму, но сейчас поселился от Юга до северо-западной части Волынской области. Насекомое имеет раскрашенное в черные и желтые полоски брюшко. Размер самок – до 7 сантиметров, а самцы – значительно меньших размеров и не имеют яркой окраски. Живут пауки зебры в небольших канавах, приусадебных участках, огородах, кустах малины, смородины, крыжовника. При покусах этих пауков отмечаются отеки, нарывы, в некоторых случаях – некроз тканей и сильные аллергические реакции.

Эрезус черный или паук-солнышко более редкий вид ядовитых пауков. Их брюшко красное с черными точками, а самка полностью черная. Укусы этих пауков вызывают аллергические реакции и болевые ощущения.

Паук-краб – это насекомое коричневого окраса, иногда красного. По поведению очень похожи на цветочных пауков. Для человека укус этого паука не очень страшен, но может вызвать аллергические проявления на месте укусов.

Бурые пауки-отшельники маленькие – до 20 миллиметров – насекомые, которые селятся в домах и сараях. Укус паука остается незаметным. Но через несколько часов на месте укуса появляется припухлость, человек может испытывать сильную головную боль и тошноту.

Паука рода Атипус обнаружили в жилом массиве Днепра. Его особенность – большие челюсти. Насекомые роют норы до 50 сантиметров в глубину. Эти пауки на людей не нападают, только защищаются. После укусов может быть аллергическая реакция и болевые ощущения.

Чтобы пауки не наносили вреда людям, стоит быть особенно внимательными во время работы на приусадебных участках, огородах и на отдыхе.

Если паук все же укусил, нужно пить много воды, принять антигистаминный препарат и срочно обратитесь к семейному врачу.