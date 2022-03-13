Данные трекингового сервиса MarineTraffic доказывают, что в последний раз эта яхта использовалась 20 сентября 2021 года.

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Читатели Украинской правды также передали редакции фото и видео яхты Royal Romance из хорватского города Риека, сделанные в октябре прошлого года.

Так, с конца сентября яхта пришвартована в порту Риека. Известно, что 5-палубная яхта до сих пор находится там. Это видно из трафика и подтверждают местные жители.

Сам кум президента России, пророссийский депутат Верховной Рады Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста после начала войны РФ против Украины. Журналистам подтвердили эту информацию в Офисе генпрокурора.

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