Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. По его словам, препятствовала пришвартованию яхты российского олигарха "Парусная команда Украины".

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Дети препятствовали яхте Абрамовича

Отмечается, что "Парусная команда Украины" – это дети из Затоки, Сергеевки и других мест одесского региона, которые сейчас проходят тренировки в Турции. По информации, инцидент окончился прибытием полиции.

"К сожалению, яхту пришлось отпустить, но хочу поблагодарить детей и тренера Павла Донцова, который их поддержал", – говорится в сообщении.

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