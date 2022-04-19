Следователи 18 апреля пришли с обысками в дома Медведчука и Марченко на территории Киева и Киевской области.
Важно Медведчук просит обменять его на жителей и воинов из Мариуполя
Куча антиквариата и оружие
Полицейские обнаружили около 100 картин и антикварные вещи, принадлежащие семье кума Путина. Кроме того, обнаружили охотничью винтовку, пистолет "BUL", 20 швейцарских часов, золотые и серебряные монеты, золотые статуэтки и яйца "Фаберже".
Сколько стоит это добро – еще устанавливают.
Что будет с "сокровищами"
Офис генпрокурора уже готовит ходатайство о наложении ареста. Имущество передадут в управление в АРМА.
Деньги за него предлагают использовать для ВСУ и восстановления разрушенной инфраструктуры.
Ранее арестовали квартиры и машины
По этому делу ранее арестовали 3 квартиры, 2 имущественных комплекса, один дом, офисное помещение, ценные предметы искусства и транспортные средства.
Интересно – Медведчук действительно не очень хочет в Россию, – Загородний: