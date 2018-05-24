Як через бездіяльність влади, людина ризикує потрапити за грати

Нещодавно, йшлося про те, як Києвом вільно пересувається Рафаель Лусваргі. Той самий бразилець, що воював на боці сепаратистів на Донбасі, і зрештою, отримав тривалий тюремний термін від українського суду. Але, пройшло зовсім не багато часу, трохи менше року і Лусваргі вийшов на волю, оселився в одному з монастирів московського патріархату в Києві, де його і помітили журналісти "Радіо Свобода".

Виявляється, суд скасував попередній вирок Лусваргі через процедурні порушення. І призначив новий розгляд його справи, але тільки влітку. До того ж, СБУ хотіло обміняти Лусваргі на когось із наших солдат, що перебувають в полоні у сепаратистів та росіян. Його витягли із в’язниці, але, щось пішло не так, обмін не відбувся і замість того, щоб тримати бразильця під вартою до того моменту, коли буде обмін, його просто випустили на волю, взявши особисте зобов’язання з’являтися до слідчого.

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Тобто, замість 13 років тюремного терміну, бразилець реально відсидів тільки один і вже вийшов на свободу. При чому, невідомо, чим керувалося СБУ, випускаючи його з-за грат, адже, Лусваргі був не просто жертвою обставин, він був, що називається зіркою російської та сепаратистської пропаганди. Адже, нагадаю, показово перед телекамерами розстрілював позиції нашої армії з міномета. Чи можна бути впевненим, що ця людина опинившись на волі, в центрі Києва, без жодного конвою чи нагляду не зчинить терористичний акт?

Чи думало про це керівництво СБУ і чи знало воно взагалі про цю абсурдну ситуацію з бразильцем-сепаратистом? Відтак, активісти націоналістичних організацій самостійно відшукали Лусваргі в київському монастирі і силою привели його в управління СБУ в місті Києві. І під підпис передали його до рук працівників Служби безпеки, вимагаючи тримати бразильця-сепаратиста під вартою.

І ось чим це закінчилося для активістів. Днями адвокат Лусваргі заявив, що за його заявою, Шевченківський районний суд Києва зобов’язав СБУ відкрити кримінальне провадження тепер вже проти одного з лідерів націоналістичної організації "С14" Євгена Карася, який і брав активну участь в затриманні бразильця.



Євген Карась

Суд вирішив, що тепер Карась відповідатиме перед законом за незаконне позбавлення волі Лусваргі і чомусь за участь в підготовці терористичного акту. Рішення про це ухвалив суддя Євген Мартинов, який до речі, минулого року відпустив із СІЗО на волю двох спільників відомого ватажка тітушок Юрія Крисіна.

Останній зі спільниками підозрюється у вбивстві під час подій на Майдані журналіста В’ячеслава Веремія. Але, суддя вирішив, що спільникам Крисіна досить сидіти за гратами і вирішив випустити їх з-під арешту. Відтак, не доводиться дивуватися рішенню судді Мартинова і по затриманню активістами сепаратиста Лусваргі.

Отож, ви бачите, що буває, коли в умовах бездіяльності і паралічу влади, хтось бере на себе відповідальність боротися з ворогами Україні. Потім, коли небезпека мине, суди та правоохоронці ще й порушуватимуть проти тебе кримінальні провадження.



Затримання Рафаеля Лусваргі

З чим вже стикнулося чимало бійців добровольчих батальйонів. Які в 2014 році звільняли Донбас від росіян та сепаратистів, де більшість міліціянтів здавали ворогу українські міста без спротиву, а ці ж переатестовані міліціянти через якийсь час почнуть затримувати добровольців. За заявами тих, хто ще вчора кликав рускій мір на окуповані території.

То ж тепер подивимось, наскільки ретельно СБУ проводитиме слідство проти активістів українських націоналістичних сил. Адже, як воно пильнує і стереже сепаратистів, ми вже побачили.