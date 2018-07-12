Як працює узаконений видобуток бурштину: досвід США

Рівно три роки тому президент Порошенко зробив гучну заяву. Він дав тижні правоохоронцям на вирішення проблеми незаконного видобутку бурштину. Глава держави навіть додав, що особисто проконтролює, як буде виконано його жорстку вказівку. І ось минуло не два тижні, а цілих три роки з тієї самої гучної заяви Петра Порошенка.

Президент так жодного разу без охорони і не приїхав в райони незаконного видобутку бурштину. З охороною, втім, він також там так жодного разу і не з’явився.

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Ну, подумаєш, президент передумав. А можливо, просто відпала необхідність керівнику країни їхати на бурштинові клондайки, адже проблему незаконного видобутку вже вирішено після його розпорядження? Можливо, копачі бурштину покинули свою справу і вже ніхто не миє сонячний камінь на Поліссі? Якби ж то.

Днями поліцейські в Житомирській області на трасі випадково зупинили вантажівку, в кузові якої раптом виявили 80 мішків з необробленим, свіжонамитим бурштином. Загальна вага коштовного каміння – близько двох тонн.



Вага конфіскованого бурштину склала близько двох тонн

Ось вона відповідь на питання, чи вдалося вирішити проблему незаконного видобутку бурштину. Він як існував, так і продовжує існувати. Попри всі гучні заяви президента.

Якщо у вас є сумніви, то ось свіже відео, зняте в урочищі Гальбин на Рівненщині, де ані вдень, ані вночі не зупиняють роботу копачі сонячного каменю.

Крім того, місяць тому бурштинокопачі перекрили Варшавську трасу з вимогою легалізувати їхній бізнес. Вони стверджують, що останнім часом суттєво зросла вартість так званого білету, або неофіційної такси з боку правоохоронців на право мити бурштин. З іншого боку, останнім часом вартість каміння суттєво впала, відтак і продавати каміння перекупникам і давати на лапу контролерам стає просто не вигідно. Тому вирішити проблему легалізації цього бізнесу вимагають уже самі незаконні старателі.

Направду, розв’язати це завдання не так вже й складно. Прикладів чимало по всьому світу. Наприклад, на телеканалі "Дискавері" ви можете подивитися, як вирішене це питання у Сполучених Штатах. На цьому телеканалі є передача про копачів золота на Алясці.

Зокрема, там показують, як старателі об’єднуються в артілі, кожна з яких може, скинувшись грошима, на відкритому аукціоні купити право оренди земельної ділянки, на якій можна законно мити золото чи інші корисні копалини. Отримує право на ділянку той, хто чесно запропонує більше грошей. А ліцензія продається тільки в тому випадку – якщо старателі після намиву обов'язково зроблять рекультивацію, тобто відновлять і ґрунт на ділянці, і висадять нові дерева чи кущі.

В разі якщо рекультивація не проведена, а це легко перевірити, просто глянувши на стан ґрунту, наступного разу старателів можуть не допустити до аукціону. Або й взагалі оштрафувати на значну суму. Така система всім вигідна: місцеві старателі отримують законне право на своїй землі видобувати корисні копалини, місцевий бюджет отримує чималі гроші за продаж ліцензій. Гроші потім йдуть на розвиток місцевої медицини, освіти чи розбудову доріг.

Природа теж не страждає, адже її відновлюють під пильним оком екологів. При цьому, американська поліція не займається "обілєчуванням" копачів, не вступає з ними в збройні сутички, натомість займається тим, що ловить крадіїв, наркоторговців чи маніяків. При цьому, держава не втрачає свій авторитет і не наражається на загрозу сепаратизму в місцевих старательських республіках.

А президент не роздає несерйозних обіцянок і не виглядає через це недолуго і безпорадно. Ну а американські копачі законно заробляють гроші і ще й стають героями телепрограм на каналі "Дискавері". І всі задоволені.

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Чому ж в Україні не так? Тому що, якщо зробити так, як на Алясці, без шаленого заробітку залишаться полковники та генерали поліції, з дозволу яких сьогодні "обілєчують" копачів на Поліссі. А ще без шаленого заробітку залишаться місцеві прокурори, СБУшники та їхнє начальство в Києві. Без тіньових мільйонів залишаться не лише місцеві українські чиновники, а й народні депутати від партій влади, які саботують внесення законопроекту про легалізацію видобутку бурштину. А деякі з цих депутатів відверто сидять на цих потоках і мають від того величезний готівковий зиск.

Відтак, ми можемо вкотре подивитись по телевізору, як в США старателі чесно видобувають золото і відновлюють природу. А у нас президент гримає на підлеглих і вимагає ліквідувати незаконний видобуток бурштину. Бо у нас все це не більше аніж телешоу, за лаштунками якого ділять тіньові мільйони від українських бурштинових клондайків.

Ну, яка влада, таке і шоу. І поки що нам не світить побачити свій аналог програми про бурштинових старателів на "Дискавері".