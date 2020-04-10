Як Путін кидає населення на призволяще заради "Північного потоку-2"
Нужно всем миром преодолеть не только печенегов и коронавирус, но и 200 километров морского маршрута "Северного потока-2", чтобы руководство, смахивая трудовой пот на руку с миллионными часами, смогло торжественно перерезать ленточку.
Цены на газ в Европе продолжают снижаться. В Великобритании цена газа с поставкой составляет 67,5 доллара за 1000 кубометров, на голландской TTF, на которую ориентируются континентальные цены – 79 долларов.
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Три прежних фактора – рекордные остатки газа в хранилищах после теплой зимы, масштабные поставки газа в виде СПГ, рухнувшие цены на нефть. Все три фактора продолжают давить на цены и пока динамика только вниз.
При этом еще четыре месяца назад цена в 90 долларов считалась не просто пессимистичной, но и абсолютно нереальной. Однако противоречия, накапливавшиеся в мировой экономике, решили прорваться полномасштабным кризисом именно в 20 году. И ничего с этим поделать уже нельзя.
Внутрироссийские цены на газ повторили судьбу бензина – теперь они вплотную подходят к мировым (в Смоленской области оптовая цена составляет 59 долларов за тысячу кубометров). Естественно, никто снижать тарифы не только не спешит, а сама постановка вопроса выглядит нелепо – российское население должно помочь народному достоянию пережить этот нелегкий период.
Достоянию нужно еще достраивать "Северный поток-2", целесообразность которого становится совершенно бессмысленной, если не считать престижа. Принцип "понты дороже денег", органично перенесенный из воровских малин в высшее российское руководство, не даст ни малейшей надежды на то, что вопрос целесообразности может стать выше этого принципа. А раз так – то нужно всем миром одолеть не только печенегов и коронавирус, но и 200 километров морского маршрута, чтобы руководство, смахивая трудовой пот на руку с миллионными часами, смогло торжественно перерезать ленточку.
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