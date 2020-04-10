Як Путін кидає населення на призволяще заради "Північного потоку-2"

Нужно всем миром преодолеть не только печенегов и коронавирус, но и 200 километров морского маршрута "Северного потока-2", чтобы руководство, смахивая трудовой пот на руку с миллионными часами, смогло торжественно перерезать ленточку.

Цены на газ в Европе продолжают снижаться. В Великобритании цена газа с поставкой составляет 67,5 доллара за 1000 кубометров, на голландской TTF, на которую ориентируются континентальные цены – 79 долларов.

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Три прежних фактора – рекордные остатки газа в хранилищах после теплой зимы, масштабные поставки газа в виде СПГ, рухнувшие цены на нефть. Все три фактора продолжают давить на цены и пока динамика только вниз.

При этом еще четыре месяца назад цена в 90 долларов считалась не просто пессимистичной, но и абсолютно нереальной. Однако противоречия, накапливавшиеся в мировой экономике, решили прорваться полномасштабным кризисом именно в 20 году. И ничего с этим поделать уже нельзя.