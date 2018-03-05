Як українські судді вкотре пробивають дно

Чергова корупція не припиняється: в українських судах знову запрявляють судді-колядники.

Організація економічного співробітництва та розвитку, що об’єднує 34 найуспішніші країни світу днями презентувала індекс довіри до юстиції в різних державах. Перше місце посіли Норвегія та Данія, де суддям довіряють 82 відсотки громадян. Взагалі, європейські країни з суттєвим відривом зайняли перші рядки в цьому опитуванні, що цікаво, разом з Індією.

Україна ж серед них опинилася на останньому місці з понад сорока країн з прикрим показником в 11 відсотків. Саме стільки громадян довіряють у нас суддям. Ну, дивного в цьому, звісно нічого не має. Адже, як живуть і чим заробляють українські судді всі ми добре знаємо. Про яку довіру може йтися, коли в українських судах заправляють судді-колядники або судді-стрільці.

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Суддя-стрілець – це одеський суддя Олексій Буран, який, коли його прийшли затримувати детективи НАБУ почав від них відстрілюватися з пістолета і навіть хотів кинути гранату. До речі, нещодавно, цей суддя стрілець вийшов із СІЗО під домашній арешт, точніше, його випустив інший суддя.



Одеський суддя-стрілок Олексій Буран

Випадків, які показують продажність і безкарність українського судочинства ми вже бачили безліч, і нас здивувати чимось важко. Але ні, українська Феміда знаходить способи чим би ще таким нас всіх шокувати. І ось вам ще один епізод.

Днями повернувся на роботу суддя Кіровського районного суду міста Дніпра Геннадій Підберезний. Минулого року його затримали за спробу дати хабар керівнику Спеціалізованої Антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому.

Суддя Підберезний прийшов тоді до Холодницького, щоб домовитись про закриття кримінального провадження проти своєї подруги, іншої скандальної судді з Дніпропетровщини Наталі Овчаренко, яка прославилася неприкритим хабарництвом при слуханні справ.



Назар Холодницький

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Після того, як фермер написав заяву щодо вимагання, проти судді Овчаренко порушили кримінальне провадження. І вона разом зі своїм другом – суддею Геннадієм Підберезним приїхали вирішувати питання як зам’яти справу, просто в кабінет антикоруційного прокурора Холодницького. Той, зрозумів до чого йде і записав спілкування з цими суддями на приховану камеру.

Підберезний не ховаючись передавав Холодницькому пачки доларів, при цьому, ще й показуючи, що гроші справжні і в достатній кількості, а саме – 50 тисяч доларів.

Коли Підберезний закінчив перерахунок доларів, Холодницький дав сигнал і детективи НАБУ зайшли в кабінет і одразу ж затримали солодку парочку. Треба подякувати цим двом суддям, детективи заощадили купу часу і пального, бо судді Підберезний та Овчаренко самі прийшли і напрацювали всю доказову просто в приміщенні антикорупційної прокуратури.

Згодом, суддю Підберезного спочатку випустили із СІЗО під заставу в 5 мільйонів гривень. А днями стало відомо, що він взагалі повернувся на роботу і вершить правосуддя. І вже навіть провів кілька судових слухань. Попереду в нього важкий місяць березень, де у судді Підберезного заплановано ще близько двадцяти судових засідань. Генпрокуратура і Вища рада правосуддя кивають одне на одного, хто мав би подати вчасно клопотання про відсторонення цього судді від роботи.

А він тим часом, продовжує розглядати справи, і уявіть, який рівень довіри до вітчизняного правосуддя в учасників судового процесу, коли твою справу слухає суддя-інкасатор.