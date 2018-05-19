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Який фінансовий план життя країни на 2018 рік

Экономика будущего 34 Читати новину українською

Безпрецедентно великий бюджет в історії України – так охарактеризував Уряд фінансовий план життя країни на 2018 рік. Проте за гучними заявами приховані маніпулятивні цифри. Сукупний бюджет країни розміром у більш ніж трильйон гривень став можливим лише завдяки інфляції та стрімкій девальвації гривні. Збільшення доходів держави лишається лише на словах чиновників.

Міф про перемогу уряду Гройсмана у битві за начебто найбільший бюджет країни за всі роки Незалежності руйнується, якщо перевести доходи у доларовий еквівалент. Так, дохідна частина бюджету становить 31 мільярд доларів, тобто Україна лише наблизились до рівня доходів 2007 року, а до справді рекордних 47 мільярдів, які вона мала у 2012 році, ще далеко.

Володимир Гройман
Володимир Гройсман

Запланована річна інфляція – 7%. Зараз вже неважливо, що це: прорахунок чи повна некомпетентність чиновників, адже реальна інфляція за березень за даними Національного банку вже в 2 рази більша. І для кожного українця це означає підвищення цін, збільшення витрат, знецінення доходів.

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Утім, проблема бюджету – не лише у маніпулятивних цифрах. Справа в тому, що в начебто рекордні доходи закладено низку сумнівних статей. Наприклад, від приватизації у цьому році уряд планує отримати в 30 разів більше ніж за останні 4 роки. Проте перші 5 місяців року показали, що це абсолютна фантастика.

Основне джерело доходів бюджету – це податок на додану вартість ввезених в Україну товарів. Тобто наповнювати казну уряд планує не завдяки детінізації та розвитку економіки, не завдяки створенню нових підприємств та робочих місць, не завдяки поліпшенню роботи митниці,а лише завдяки збільшенню імпорту.

З іншого боку у 2018 році знизиться темп вітчизняного виробництва. За розрахунками урядовців зростання доходу від податку на вироблені в Україні товари складе 5%, що майже в три рази менше, ніж існуючий рівень інфляції. Такі маніпуляції вже мають невтішний ефект.

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За перший квартал поточного року країна отримала лише п'яту частину запланованих доходів. Суми ж видатків вже на 21 мільярд гривень перевищили доходи. Це означає, що грошей у бюджеті не вистачає, а отже уряду доведеться приймати рішення, на яких галузях економити.

Чи не найбільше держава витратилась на статтю під назвою "громадський порядок, безпека та судова влада". За 3 місяці на ці потреби було виділено майже 22 мільярди гривень, що в 11 разів більше, ніж видатки на охорону здоров'я за цей період. Ці цифри яскраво свідчать про пріоритети нинішньої влади, головний з яких – це фінансування внутрішньої армії.

Оборона ж кордонів, рівень освіти і стан здоров'я кожного українця у такій системі координат лишаються поза пріоритетами. Проте ручне керування економікою, планування бюджету на нереалістичних макроекономічних показниках, прорахунки, прикрашання дійсності та збільшення витрат на побудову поліцейської держави тримати в секреті довго не вдасться. 

Усі ці маніпуляції із державною скарбницею відображаються на гаманцях кожного українця та лише збільшують невдоволення громадян, створюючи соціальне напруження. На цьому тлі для чергового вибуху достатньо запалити лише один сірник. Аби цього не допустити потрібно спрямувати зусилля на детінізацію економіки, створенню нових виробництв, проведення прозорої приватизації.

Професійний і відповідальний Уряд зобовязаний розуміти точки реального зростання економіки. Замість принизливих субсидій українці мають отримати прозорі тарифи та монетизацію пільг. А бізнес – можливість розвиватися, а не тиск та примус іти в тінь. Саме ці кроки є чи не єдиним шансом на справжнє, а не паперове зростання бюджету.

Автор: Роман Семенуха
Теги: Деньги Бюджет Владимир Гройсман Экономика будущего
Источник: 24 Канал
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