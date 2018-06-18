Яковина рассказал, почему Трамп пытается построить в США диктатуру

Президента США Дональда Трампа обвинили в том, что он мечтает построить в своей стране северокорейскую диктатуру. Честно говоря, такие мысли у него действительно есть. Другой вопрос, позволят ли это сделать институты.

Об этом в своем блоге "Безумный мир" рассказал международный обозреватель и журналист Иван Яковина.

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По словам международного обозревателя, в последние недели Дональд Трамп просто свирепствует. "На недавнем саммите "Большой семерки" его прямо как подменили: по какой причине он стал откровенно пренебрегать демократию и своих союзников из этого клуба", – отметил Иван Яковина.

При этом он же одновременно загорелся любовью к диктаторам и душителям свободы. Еще до саммита и в ходе его проведения он несколько раз сказал, что в Семерку надо вернуть Россию и сделать формат "восьмерки", – прокомментировал он.

Также Иван Яковина рассказал, что Трамп обожает троллить всех вокруг, особенно – лидеров других стран, которые не разделяют его взглядов практически на все. "Он мог что-то перепутать или отпустить шутку о Крыме, чтобы задеть коллег. Тем более, что по информации The Wall Street Journal, президент США наговорил им на саммите в Канаде кучу всяких гадостей", – заявил международный обозреватель.

Президент США Дональд Трамп заявил, что никто не занимает более жесткую позицию в отношении России, чем он и заверил, что будет готов ввести против нее дополнительные санкции, когда это будет необходимо. А также рассказал о военной схватке с российскими войсками в Сирии, где погибло много россиян.

Видео полного выпуска видеоблога Ивана Яковины "Безумный мир" за 18 июня 2018.