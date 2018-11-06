Януковича вызвали в суд для последнего слова: известна дата

Оболонский районный суд Киева вызвал подозреваемого в государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича для речи последнего слова. Судебное заседание назначено на 19 ноября.

Соответствующая повестка опубликована в газете "Урядовый курьер".

Судебное заседание, на котором должен выступить Янукович, запланировано на 10: 00 часов по адресу: Киев, ул. М. Тимошенко, 2-Е. Судьей на заседании будет Владислав Девятко.

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В повестке указано, что уважительными причинами неявки в суд считаются содержание под стражей Януковича, отсутствие его по месту жительства из-за командировки или путешествия, смерть его родственников или тяжелая болезнь.

Также препятствием для прибытия в суд могут быть обстоятельства непреодолимой силы (эпидемии, военные события, стихийные бедствия и т. д.).

При этом в повестке говорится, что Януковичу разрешено участвовать в судебном заседании по видеоконференцсвязи.

В чем заключается государственная измена Виктора Януковича?

После бегства в Россию во время Майдана в 2014 году Янукович попросил президента РФ Владимира Путина применить свои войска для "восстановления законности" в Украине. Соответствующее заявление Януковича от 1 марта 2014 года зачитал представитель России Виталий Чуркин на заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014 года. Кроме госизмены, экс-президента подозревают в пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны. В 2018 году прокуроры Главной военной прокуратуры попросили суд вынести приговор Януковичу в виде 15 лет тюрьмы.