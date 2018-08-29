Януковича вызвали в суд для участия в заседании

В соответствии с повесткой, бывший президент Украины Виктор Янукович должен прибыть в суд лично.

Об этом сообщает comments.ua со ссылкой на Урядовий Кур'єр. Как отмечают, текст повестки был опубликован в газете в среду, 29 августа.

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Согласно с ней, Оболонский районный суд города Киева вызывает бывшего президента Украины Виктора Януковича для участия в судебных заседаниях 13, 14, 17 и 18 сентября 2018 года на 10:00. Экс-президента обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 27, частью 3 статьи 110, частью 1 статьи 111, частью 5 статьи 27, частью 2 статьи 437 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 16 августа в Оболонском районном суде Киева состоялось заседание по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича. Во время него прокуроры Главной военной прокуратуры объявили свой приговор: они просят для "легитимного" 15 лет тюрьмы. Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 111 (государственная измена), частью 5 статьи 27, частью 3 статьи 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и частью 5 статьи 27, частью 3 статьи 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.