В Японии небольшой городок Ното получил 7,3 миллиона долларов в рамках государственной программы преодоления экономических последствий пандемии COVID-19. Однако часть этих денег потратили на большую статую кальмара.

Всего на ее строительство потратили более 228 тысяч долларов. По мнению местных чиновников, установленная статуя должна помочь региону привлечь туристов после пандемии.

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Кальмара разместили в порту городка Ното. Его размер достигает 13 метров.

Как отреагировали на статую

Стоит заметить, что согласно условиям государственной программы, выделенные деньги необязательно тратить на помощь пострадавшим вследствие пандемии.

Однако местных чиновников критикуют за выделение крупной суммы лишь на одну статую. Например, некоторые считают, что эти деньги можно было потратить на медиков, которые борются с COVID-19.

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Впрочем, представители местных властей убеждены, что статуя кальмара станет туристической приманкой города Ното.

В японском городке установили статую кальмара: смотрите видео

COVID-19 в Японии: кратко