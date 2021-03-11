В Японии отмечают годовщину со дня аварии на АЭС "Фукусима-1"
В Японии 11 марта 2011 года произошла масштабная авария на Первой Фукусимской АЭС. Тогда, чтобы избежать воздействия радиации, властям пришлось эвакуировать около 200 тысяч человек.
Источник:24 канал
В 2021 году в Японии отмечают 10 лет со дня трагедии. Однако с последствиями аварии борются до сих пор.
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Почему произошла авария на АЭС
Причиной трагедии на атомной станции стало сильнейшее за всю историю наблюдений землетрясение. Оно вызвало цунами, которое и вывело из строя АЭС.
В результате стихии 3 энергоблока "Фукусимы-1" остановились. Поэтому прервалось электроснабжение, которое было необходимо для отвода остаточного энерговыделения реактора. Впоследствии произошел взрыв на станции – правительство подтвердило информацию об утечке радиации.
Следующие дни работники АЭС непрерывно работали, чтобы устранить последствия аварии. Однако произошел еще один взрыв, а дальше – пожар. Утечка радиации была уже значительно большей.
Пожар на атомной станции в Японии / Фото Kyodo News
Жертвы и пострадавшие
В результате землетрясения в Японии погибли 15 900 человек и 2525 пропали без вести. Из-за утечки радиации сотни тысяч людей вынуждены были покинуть свои дома. Им позволили вернуться домой только в 2017 году, однако на это решились не все.
На АЭС во время взрыва погиб один работник станции, а еще 11 – получили тяжелые ранения во время пожара. Кроме того, радиационному облучению подверглись около 20 тысяч ликвидаторов аварии.
В Японии отмечают годовщину трагедии
10 лет спустя в разных городах Японии состоялись церемонии памяти погибших. Родственники людей, погибших из-за цунами, клали цветы на побережье.
В Японии родственники погибших 11 марта 2011 года кладут цветы на побережье / Фото Getty Images
Я хочу рассказать детям о том, что я пережил, и научить их ценить жизнь,
– сказал школьный учитель, который потерял 5-летнего сына в день трагедии.
В память о погибших люди зажгли свечи / Фото Getty Images
Импетатор Нарухито с женой Масоко посетили районы, наиболее пострадавшие из-за стихии. Они призывали людей объединяться и помогать тем, кто потерял родных или дом.
Владимир Зеленский отреагировал на годовщину
Президент Владимир Зеленский вспомнил об отваге людей, которые ликвидировали последствия аварии на "Фукусиме-1".
Украинцы очень хорошо понимают, что такое техногенная катастрофа и какова цена усилий для борьбы с ее последствиями. Трагедии на "Фукусиме-1" и ЧАЭС не должны повториться,
– заявил политик.
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