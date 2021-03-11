В Японии 11 марта 2011 года произошла масштабная авария на Первой Фукусимской АЭС. Тогда, чтобы избежать воздействия радиации, властям пришлось эвакуировать около 200 тысяч человек.

В 2021 году в Японии отмечают 10 лет со дня трагедии. Однако с последствиями аварии борются до сих пор.

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Почему произошла авария на АЭС

Причиной трагедии на атомной станции стало сильнейшее за всю историю наблюдений землетрясение. Оно вызвало цунами, которое и вывело из строя АЭС.

В результате стихии 3 энергоблока "Фукусимы-1" остановились. Поэтому прервалось электроснабжение, которое было необходимо для отвода остаточного энерговыделения реактора. Впоследствии произошел взрыв на станции – правительство подтвердило информацию об утечке радиации.

Следующие дни работники АЭС непрерывно работали, чтобы устранить последствия аварии. Однако произошел еще один взрыв, а дальше – пожар. Утечка радиации была уже значительно большей.



Пожар на атомной станции в Японии / Фото Kyodo News

Жертвы и пострадавшие

В результате землетрясения в Японии погибли 15 900 человек и 2525 пропали без вести. Из-за утечки радиации сотни тысяч людей вынуждены были покинуть свои дома. Им позволили вернуться домой только в 2017 году, однако на это решились не все.

На АЭС во время взрыва погиб один работник станции, а еще 11 – получили тяжелые ранения во время пожара. Кроме того, радиационному облучению подверглись около 20 тысяч ликвидаторов аварии.

В Японии отмечают годовщину трагедии

10 лет спустя в разных городах Японии состоялись церемонии памяти погибших. Родственники людей, погибших из-за цунами, клали цветы на побережье.



В Японии родственники погибших 11 марта 2011 года кладут цветы на побережье / Фото Getty Images

Я хочу рассказать детям о том, что я пережил, и научить их ценить жизнь,

– сказал школьный учитель, который потерял 5-летнего сына в день трагедии.



В память о погибших люди зажгли свечи / Фото Getty Images

Импетатор Нарухито с женой Масоко посетили районы, наиболее пострадавшие из-за стихии. Они призывали людей объединяться и помогать тем, кто потерял родных или дом.

Владимир Зеленский отреагировал на годовщину

Президент Владимир Зеленский вспомнил об отваге людей, которые ликвидировали последствия аварии на "Фукусиме-1".

Украинцы очень хорошо понимают, что такое техногенная катастрофа и какова цена усилий для борьбы с ее последствиями. Трагедии на "Фукусиме-1" и ЧАЭС не должны повториться,

– заявил политик.

.@sugawitter, згадуємо рішучість людей, які 10 років тому долали масштабну аварію на АЕС «Фукусіма-1» у Японії. Українці дуже добре розуміють, що таке техногенна катастрофа і яка ціна зусиль для боротьби з її наслідками. Трагедії на «Фукусіма-1» та ЧАЕС не повинні повторитися. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 11, 2021

Обратите внимание! Катастрофу на АЭС в Японии часто сравнивают с трагедией в Чернобыле. Однако муниципалитет, где была расположена "Фукусима-1", не стал зоной отчуждения. Сейчас там живут люди.