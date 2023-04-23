Хамада Ясукадзу отдал приказ в ответ на сообщения северокорейских СМИ. Журналисты отмечали, что Пхеньян находится на завершающей стадии подготовки к запуску "первого военного спутника-шпиона". Интересно, что такой запуск может включать в себя использование технологии баллистических ракет.

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Япония готовится к возможному запуску ракеты КНДР

В субботу, 22 апреля, Хамада Ясукадзу издал приказ, побуждая Воздушные силы развернуть подразделения, управляющие наземной системой перехвата на Окинаве. Министр обороны также приказал Морским силам развернуть эсминцы, оснащенные системой отслеживания ракет Aegis. Она имеет передовую радиолокационную систему и ракеты-перехватчики.

Наземные силы должны подготовиться к мерам, чтобы минимизировать ущерб от предметов, которые могут упасть на Окинаву.

Издание отмечает, что если КНДР снова запустит баллистическую ракету в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, это будет первый запуск с февраля 2016-го.

Справка. Северная Корея в 2012 и 2016 годах уже запускала баллистические ракеты, которые, по официальным заявлениям, якобы были "спутниками". Тогда снаряды пролетели над районами у островов Сакисима в южной японской префектуре Окинава.

Что этому предшествовало

19 апреля государственные СМИ КНДР сообщили, что накануне Ким Чен Ын поручил официальным лицам подготовиться к запуску первого военного разведывательного спутника, как это было запланировано ранее.

Также диктатор назвал запуск и работу спутника "приоритетом перед лицом тревожных обстоятельств безопасности". В частности, таких как меры по укреплению альянса между Южной Кореей и США.