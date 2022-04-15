Министр иностранных дел Японии Йосимас Хаяси сказал, что Токио обеспокоено действиями России в Японском море.

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Реакция Японии

Японское правительство призвало Россию "воздерживаться от любых действий, которые могут усилить напряженность в Северо-Восточной Азии".

Глава МИД страны отметил, что особенно ситуацию напрягает война в Украине, так как Япония осуждает российскую агрессию и действия российского правительства, которые "расшатывают основы международного порядка".

Россия выбрала для испытаний интересное время

Заметим, что в учениях в Японском море приняли участие более 15 кораблей российского флота. Испытательные пуски россияне производили в то время, когда ударная группа авианосца "Авраам Линкольн" производила двусторонние операции с Морскими силами самообороны Японии в Японском море.

Россияне заявили, что их корабли "успешно поразили противника".

В тот же день министр обороны Японии Нобуо Киси заявил, что Москва "стремится продемонстрировать свою силу в Дальневосточном регионе" и "модернизировать свою военно-морскую мощь".

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