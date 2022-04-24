Ожидается, что в маневрах примут участие более 4 тысяч военнослужащих. Учения Resolute Dragon между Сухопутными силами самообороны Японии и Корпусом морской пехоты США состоятся в сентябре и октябре.

На тему Куда бы ни пришла Россия – все гниет, – посол Украины в Японии о Курилах и других регионах.

Вторжение России в Украину все изменило

Обе страны хотят сделать эти учения крупнейшим двусторонним с участием морских пехотинцев США.

С вторжением России в Украину и наращиванием войск Китая партнеры по Альянсу стремятся повысить свою готовность к угрозам безопасности в Восточной Азии.

У Вооруженных сил США в Японии нет командного центра на северном острове Хоккайдо. Выпуск Resolute Dragon, впервые состоявшийся в декабре 2021 года с примерно 4 тысячами участников, рассматривают как возможность оценить оборонные возможности и операции на острове.

Одной из целей учений является усиление координации с экспедиционными операциями передовой базы морской пехоты США. Учения также дают Японии и США возможность подтвердить процедуры защиты отдаленных островов.

Россия и Япония не могут договориться о Курилах

В марте российские военные провели учения на Курильских островах, которые расположены к северу от Хоккайдо. Острова удерживает Россия, а Япония претендует на них.

В ответ на учения США и Японии в 2021 году МИД России заявил, что они составляли "серьезный вызов и потенциальную угрозу" для безопасности страны.

Япония и США все чаще проводят совместные учения, поскольку условия безопасности в Восточной Азии ухудшаются. За два месяца после вторжения России в Украину 24 февраля учения прошли около 10 раз, в основном с участием морских сил Японии.

SDF усилили оборону на юго-западном фланге Японии, включая острова Сэнкаку в Восточно-Китайском море и острова Нансей, которые тянутся к Тайваню. Вторжение России в Украину усилило потребность Японии в усилении потенциала на севере, а также в обеспечении противоракетной обороны.

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