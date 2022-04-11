Речь идет не только о новых соглашениях, но и о продлении контрактов. Об этом сообщили одному из японских изданий анонимные источники.
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Могли бы гораздо больше потерять
По данным СМИ, уже получили отказ некоторые клиенты корпорации Tokio Marine & Nichido Fire Insurance. При этом не смогли еще раз застраховаться именно компании, зарегистрированные в этой стране.
Такое решение приняли, в частности, из-за большого количества санкций, уже наложенных на Россию. Ведь при содействии работе в стране-агрессоре страховщики могли бы потерять больше, чем заработать. Не говоря уже о репутационных потерях.
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