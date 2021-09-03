Почему премьер уходит с должности
Чиновник заявил, что не может одновременно готовиться к выборам и бороться с пандемией коронавируса. Для Либерально-демократической партии, в которую входит Суга, это стало неожиданностью.
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В последнее время рейтинг премьера очень упал. Вероятно, это связано со сложной ситуацию с коронавирусом. Так, в Японии болеют COVID-19 более 1,5 миллиона населения. В то же время вакцинация происходит очень медленно.
Кроме того, японцы раскритиковали решение властей провести Олимпийские игры в сложное время.
Честно, я удивлен. Это действительно печально. Он приложил все усилия, но после долгих раздумий одобрил это решение,
– заявил генсекретарь Либерально-демократической партии.
Интересно, что на фоне этой новости резко выросли японские акции.
Есихидэ Суга: что известно72-летний политик является президентом Либерально-демократической партии. 16 сентября 2020 года его избрали премьер-министром Японии. До этого он работал министром внутренних дел и коммуникаций, первым заместителем премьера. Кроме того, чиновник дольше всех в истории был главным секретарем кабинета министров.
Источник: Википедия