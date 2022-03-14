Совсем скоро российским оккупантам придется перейти на собственную продукцию. А значит, остаться без ничего, ведь международные компании одна за другой прекращают работу на токсичной территории, а собственного производства в России просто не существует.

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Ricoh останавливает экспорт в Россию

Японский производитель копировальной и лазерной техники Ricoh заявил об остановке экспорта своей продукции в Россию. Компания решила присоединиться к санкциям против агрессора за войну в Украине.

Ricoh Group глубоко опечалена этой трагической ситуацией и выражает соболезнования всем пострадавшим,

– говорится в заявлении компании.

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