Реакции украинцев на событие собрал 24 Канал.

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Как украинцы вспоминают Рущишина?

Митрополит Украинской греко-католической церкви, президент УКУ Борис Гудзяк написал, что гибель Рущишина – невосполнимая потеря для общества.

Выражаю искреннее соболезнование Ярине, Гнату и всей семье и всем близким – а Славко имел их много. Ярослава Рущишина уважаю и люблю. Его лидерство, мнение, слово были для меня чрезвычайно ценными. Как будет не хватать Славика в семье, городе, стране,

– говорит он.

Украинский католический университет также выразил соболезнования жене Ярине, сыну Игнату и всей семье и всем близким, которых у Ярослава было так много.

Народный депутат Ярослав Железняк тоже прокомментировал трагическую новость.

Слава... не могу поверить,

– написал он.

Нардеп Ярослав Юрчишин опубликовал фото с текстом на фоне гибели Ярослава Рущишина.

Друзья, жизнь рядом это самое хрупкое, что у нас есть. И самое ценное. Пока мы живы, мы все можем исправить. Потому что потом, только допеть, догулять, доделать. За него/нее..

– говорится в заметке.

Народный депутат Роман Лозинский вспомнил о знакомстве с Ярославом Рущишином и поблагодарил его за все.

Ты всегда был там, где творились смыслы. Тоже с улыбкой, добрым юмором и глубокими мыслями. Такой добрый, душа компании и с желанием делать изменения,

– сказал он.

Народный депутат Наталья Пипа отметила, что Ярослав был светлым и сильным человеком. Она рассказала о Рущишине и показала совместное фото с мужем.

Ярослав Рущишин, Царство Тебе Небесное! И рая украинского, то есть, чтобы в раю ты был в той будущей Украине, о которой мечтал и которую творил. И очень желаю много силы всей семье Рущишинов и Горинов,

– написала Пипа.

Наталья Пипа и Ярослав Рущишин / Фото нардепа

Депутат Иванна Герус рассказала, что плакала пол утра от трагического известия. Она рассказала о знакомстве с Рущишиным, сказала, что он был как отец для участников фракции "Голос" и показала совместное фото.

Он был для нас всех отцом. Стержнем. Тем, кто показывал своим примером как любить Украину. Человек достоинства и ценностей. Так я буду вас помнить. Соболезнования семье и родственникам. Ярослав всегда говорил, что эти люди самые важные... Вечная память, друг,

– отреагировала Герус на событие.

Иванна Герус и Ярослав Рущишин / Фото депутата

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук выразил соболезнования семье, близким, коллегам и всем, кто знал Ярослава.

Ярослав был человеком убеждений и действия. В парламенте он последовательно отстаивал свои принципы, работая с достоинством, честностью и уважением к людям,

– рассказал он.

Городской голова Львова Андрей Садовый выразил искренние соболезнования семье Ярослава Рущишина.

Ярослав был человеком, который творил наш город своими ценностями и мечтами. Он закладывал принципы и культурные ориентиры в фундамент Львова и Украины еще тогда, когда это понимали единицы. Никогда не стоял на месте - вокруг него всегда было какое-то вечное движение. Это большая потеря для всех нас,

– написал он.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий также выразил искренние соболезнования жене, сыну, всем близким Рущишина.

Мы потеряли человека, который оставил весомый след в общественной, культурной и политической жизни нашей области и государства,

– сказал он.

Начальник Черновицкой ОГА Руслан Запаранюк также отреагировал на известие.

Ярослав Иванович, спасибо Вам за прекрасные разговоры, высокий профессионализм, искренний патриотизм и неутомимый труд ради Украины,

– поблагодарил он Рущишина.

Руслана Лыжичко рассказала, что Ярослав Рущишин был ее близким другом.

Так хочется сказать Славе множество теплых невероятно добрых слов. Но мешают слезы... Единственное, что я могу сейчас - это молиться... до утра, и с утра до вечера. Пока не почувствую, что его душа в спокойном легком полете на крыльях наших молитв, памяти и любви. Слава... Ты еще откроешь глаза,

– написала певица.

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук также прокомментировал гибель Рущишина.

Страшная новость... погиб Ярослав Рущишин. Очень трудно принять это. Слава был одним из тех, для кого слово "принцип" было не просто словом, оно было действием,

– написал музыкант.

Украинский писатель и общественный деятель Сергей Жадан вспомнил о встрече с Ярославом Рущишином.

Покойся в покое, друг. По тебе осталось много хороших вещей и воспоминаний. Они дают надежду,

– сказал он.

Журналист Вахтанг Кипиани также прокомментировал трагическое известие. Он рассказал, что дружил с Рущишином с 1992 года.

"Погиб в автокатастрофе Ярослав Рущишин – оптимист и жизнелюб. Приятельствовали с 1992 года, когда вместе были участниками молодежной конференции в Швеции. Несколько недель назад он де-факто стал главным спонсором благотворительного вечера во львовской опере, где мы собирали на бригаду. Купил картину Гниздовского плюс недешевые билеты на всю семью. Договорились в ближайшее время выпить кофе. Слава был бизнес-партнером незабываемого Маркияна Иващишина. "Дзига" и еще многое другое. Не перечислить сделанного им. Больно", – написал Кипиани.