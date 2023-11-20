В Черноморске продавец отказывалась говорить по-украински: через несколько часов просила прощения
В Черноморске девушка, работавшая продавцом в магазине техники, отказалась предоставлять услуги на украинском языке. Уже через несколько часов она была вынуждена извиняться на камеру.
Если сначала девушка называла родным языком русский, то впоследствии изменила мнение и заговорила на государственном. Она пообещала, что в дальнейшем будет общаться на украинском.
Смотрите также "Орлица" против военных: как украинцы не стерпели обиду от Ирины Фарион
Еще один языковой скандал
В Черноморске, что в Одесской области, произошел очередной языковой скандал. Продавщица одного из магазинов техники в городе отказалась перейти на украинский по требованию клиентки. Последняя решила зафиксировать нарушение языкового закона и принялась снимать девушку.
Я родилась здесь, в Черноморске, и здесь у нас в Черноморске все говорят по-русски,
– заявляла продавщица.
Автор видео отмечала, что та должна предоставлять услуги на государственном, то есть на украинском языке. В то же время продавец только угрожала охраной, а после начала снимать девушку в ответ. Она рассказывала, что не знает украинского и ей вообще нужны курсы. А суржиком продавщица говорить не хочет.
Девушка отказывалась говорить государственным: смотрите видео
Через несколько часов видео начало набирать просмотры в тик токе, поэтому девушке пришлось записывать объяснения. В обращении она попросила прощения за нарушение языкового закона и заявила, что уважает украинский и вообще – это ее родной язык. Она пообещала, что в дальнейшем будет говорить исключительно на государственном языке на рабочем месте.
Другие споры по языку в Украине
- Похожий языковой скандал на днях разразился и в Измаиле – там продавщица на рынке отказала перейти на украинский. Более того, она обозвала покупательницу "нацисткой", а также заявила, будто живет в Бессарабии.
- В Днепре произошел речевой скандал на практическом занятии в медицинском вузе. Преподавательница требовала от студентки отвечать на русском, а не на украинском. Но намекала, что она должна знать язык оккупанта.
- Также в скандал попала языковед Ирина Фарион – она заявила, что русскоязычные воины ВСУ не имеют права называть себя украинцам, а также назвала их "обалдевшими". Это вызвало возмущение, а студенты Львовской политехники, где преподает женщина, вышли на протест с требованием ее увольнения.