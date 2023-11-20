Если сначала девушка называла родным языком русский, то впоследствии изменила мнение и заговорила на государственном. Она пообещала, что в дальнейшем будет общаться на украинском.

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Еще один языковой скандал

В Черноморске, что в Одесской области, произошел очередной языковой скандал. Продавщица одного из магазинов техники в городе отказалась перейти на украинский по требованию клиентки. Последняя решила зафиксировать нарушение языкового закона и принялась снимать девушку.

Я родилась здесь, в Черноморске, и здесь у нас в Черноморске все говорят по-русски,

– заявляла продавщица.

Автор видео отмечала, что та должна предоставлять услуги на государственном, то есть на украинском языке. В то же время продавец только угрожала охраной, а после начала снимать девушку в ответ. Она рассказывала, что не знает украинского и ей вообще нужны курсы. А суржиком продавщица говорить не хочет.

Девушка отказывалась говорить государственным: смотрите видео

Через несколько часов видео начало набирать просмотры в тик токе, поэтому девушке пришлось записывать объяснения. В обращении она попросила прощения за нарушение языкового закона и заявила, что уважает украинский и вообще – это ее родной язык. Она пообещала, что в дальнейшем будет говорить исключительно на государственном языке на рабочем месте.

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