Якщо спочатку дівчина називала рідною мовою російську, то згодом змінила думку і заговорила державною. Вона пообіцяла, що надалі спілкуватиметься українською.

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Ще один мовний скандал

У Чорноморську, що в Одеській області стався черговий мовний скандал. Продавчиня одного з магазинів техніки у місті відмовилася перейти на українську на вимогу клієнтки. Остання вирішила зафіксувати порушення мовного закону та почала знімати дівчину.

Я народилася тут, в Чорноморську, і тут у нас в Чорноморську всі розмовляють російською мовою,

– заявляла продавчиня.

Авторка відео наголошувала, що та повинна надавати послуги державною, тобто українською мовою. Натомість продавець лише погрожувала охороною, а після також почала знімати дівчину у відповідь. Вона розповідала, що не знає української і їй взагалі потрібні курси. А суржиком продавчиня говорити не хоче.

Дівчина відмовлялася говорити державною: дивіться відео

За кілька годин відео почало набирати перегляди в тік току, тому дівчині довелося записувати пояснення. У зверненні вона попросила пробачення за порушення мовного закону та заявила, що поважає українську і взагалі – це її рідна мова. Вона пообіцяла, що надалі говоритиме виключно державною мовою на робочому місці.

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