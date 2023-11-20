У Чорноморську продавчиня відмовлялася говорити українською: за декілька годин просила вибачення
У Чорноморську дівчина, що працювала продавцем в магазину техніки, відмовилася надавати послуги українською мовою. Вже за декілька годин вона була вимушена просити пробачення на камеру.
Якщо спочатку дівчина називала рідною мовою російську, то згодом змінила думку і заговорила державною. Вона пообіцяла, що надалі спілкуватиметься українською.
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Ще один мовний скандал
У Чорноморську, що в Одеській області стався черговий мовний скандал. Продавчиня одного з магазинів техніки у місті відмовилася перейти на українську на вимогу клієнтки. Остання вирішила зафіксувати порушення мовного закону та почала знімати дівчину.
Я народилася тут, в Чорноморську, і тут у нас в Чорноморську всі розмовляють російською мовою,
– заявляла продавчиня.
Авторка відео наголошувала, що та повинна надавати послуги державною, тобто українською мовою. Натомість продавець лише погрожувала охороною, а після також почала знімати дівчину у відповідь. Вона розповідала, що не знає української і їй взагалі потрібні курси. А суржиком продавчиня говорити не хоче.
Дівчина відмовлялася говорити державною: дивіться відео
За кілька годин відео почало набирати перегляди в тік току, тому дівчині довелося записувати пояснення. У зверненні вона попросила пробачення за порушення мовного закону та заявила, що поважає українську і взагалі – це її рідна мова. Вона пообіцяла, що надалі говоритиме виключно державною мовою на робочому місці.
Інші суперечки щодо мови в Україні
- Схожий мовний скандал днями спалахнув і в Ізмаїлі – там продавчиня на ринку відмовила перейти на українську. Ба більше, вона обізвала покупчиню "нацисткою", а також заявила, нібито живе у Бессарабії.
- У Дніпрі стався мовний скандал на практичному занятті у медичному виші. Викладачка вимагала від студентки відповідати російською, а не українською. Та натякала, що з нею вона має знати мову окупанта.
- Також у скандал втрапила мовознавиця Ірина Фаріон – вона заявила, що російськомовні воїни ЗСУ не мають права називати себе українцям, а також назвала їх "очманілими". Це викликало хвилю обурення, а студенти Львівської політехніки, де викладає жінка, вийшли на протест з вимогою її звільнення.