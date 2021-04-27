ЭДО, лидерство и стартапы 5 онлайн-курсов для предпринимателей
Советы для создания стартапа от Гарвардского университета, внедрение электронного документооборота для украинских компаний, а также что такое устойчивое развитие и как оно влияет на бизнес. Подготовили подборку полезных онлайн-курсов, которые стоит пройти предпринимателям.
Источник:24 канал
"Как создать стартап"
Это легендарный курс, который сначала читали в Гарвардском университете, а сейчас он доступен на платформе Prometheus.
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Преподаватели рассказывают, как находить бизнес-идеи и оценивать их, привлекать клиентов и постоянно увеличивать продажи. Также они говорят о том, как построить успешную бизнес-стратегию и подобрать команду.
С этим курсом вы пройдете путь построения своего дела "с нуля" к управлению компанией. Никаких сложных теорий — только практические советы и примеры.
Среди преподавателей: Сэм Альтман (президент венчурного фонда Y Combinator), Дастин Московиц (соучредитель Facebook), Питер Тиль (соучредитель PayPal, первый инвестор, вложивший деньги в Facebook) и другие.
Курс также доступен на украинском языке.
"Бизнесу об устойчивом развитии"
Еще один курс с образовательной платформы Prometheus.
Он рассказывает, что такое устойчивое развитие и как оно влияет на бизнес, какие преимущества имеет цикличная экономика и как измерить экологический след предприятия, его продуктов и услуг.
Также эксперты онлайн-курса в своих лекциях рассказывают об интеграции целей устойчивого развития бизнес-процессов и построения функциональных партнерств со всеми заинтересованными сторонами.
Предприниматели узнают, как можно получать преимущества и для собственного бизнеса, работая в пользу планеты и человечества.
Курс создан для владельцев малого и среднего бизнеса, которых интересует:
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дальнейшее развитие бизнеса;
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создание долгосрочных ценностей;
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положительное социальное и экологическое влияние;
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развитие функциональных партнерств со всеми заинтересованными сторонами: работниками, потребителями, общинами и тому подобное.
"Как вывести свой бизнес на международный уровень"
Этот курс помогает предпринимателям найти ответ на следующие вопросы:
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Как выявить перспективные международные рынки для своих товаров или услуг?
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Как оценить уровень конкуренции в разных странах?
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Как проанализировать свои возможности и перспективы?
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На что обратить внимание, чтобы занять ключевые позиции в выбранных сегментах разных стран? Как выявить свою целевую аудиторию за рубежом не выходя из дома?
Он состоит из двух основных разделов — "С чего начать" (7 занятий) и "Куда двигаться дальше" (8 занятий).
Спикер курса: Нина Левчук, руководитель Google Marketing Solutions в Центральной и Восточной Европе.
Она расскажет о создании стратегии, изменениях клиентского поведения, персонализации предложений, пути покупателя, инструментах и этапах и многом другом.
"Электронный документооборот для предпринимателей"
Образовательный сериал, ориентированный на бизнес, который помогает внедрять системы ЭДО.
В сериале, который состоит из пяти серий (каждая длится от трех до шести минут) содержится практическая и теоретическая информация об электронном документообороте: что это вообще такое, зачем он нужен, в чем его преимущества, как выбрать систему ЭДО, как электронный документооборот помогает экономить и выводит эффективность на более высокий уровень, как выбрать систему и подписывать документы и так далее.
В курсе собраны рекомендации для предпринимателей, которые будут способствовать лучшему пониманию преимуществ электронного документооборота и того, как с ним работать и вывести компанию на новый уровень с его помощью.
"ДНК лидеров"
Это онлайн-курс, цель которого — вдохновить людей на развитие собственного лидерского потенциала.
Он состоит из различных видео, в которых спикеры делятся собственными историями успехов и неудач.
Курс разработан на основе четырех качеств лидера:
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Познай себя: "Я знаю свои ценности, сильные и слабые стороны".
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Принимай решение: "Я беру на себя ответственность за принятие решений".
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Вдохновляй других: "Я развиваю других, чтобы достичь общей цели".
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Будь гражданином мира: "Я знаю о глобальных проблемах и участвую в их решении".
Среди спикеров курса: Александр Педан, Елена Балбек, Александра Кольцова и многие другие.
Курс поможет предпринимателям развить лидерские качества и посмотреть на себя и свою работу со стороны.
Автор: Алексей Симончук
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