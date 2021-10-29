Пресс-служба компании сообщила, что ремонт сооружения длился 25 суток. Во время обновления и ремонта оборудования на агломашине №2 было сделано:

полностью заменили спикальные тележки;

увеличили на 70 мм максимальную высоту спикального слоя – теперь она составляет 420 мм;

установили новый корпус эксгаустера для обеспечения эффективной очистки технологических газов, образующихся при спекание шихты.

Для защиты от абразивного износа металлоконструкций газопылевого коллектора заменили его футеровку. Для этого использовали современную торкрет-массу, которая ранее эффективно зарекомендовала себя при футеровке газоходов газоотводного тракта агломашины,

– отметил начальник агломерационного отделения аглофабрики меткомбината имени Ильича Александр Ананьев.

Совместными усилиями "Метинвеста" вместе с энергосервисной компанией YASNO Efficiency была модернизирована конструкция зажигательного горна агломашины №2 – вместо четырех газовых горелок установили десять. В частности, было сокращено и расстояние от места расположения горелок до спикального слоя шихты, что позволило снизить расход природного газа на 26%.

По словам Ананьева, такого обновления оборудования второй агломашине хватит до следующего капитального ремонта, а это – четыре года надежной и бесперебойной работы.

Именно 175,6 млн грн составила общая сумма инвестиций, направленная на реконструкцию агломашины №2. Из них 160 млн грн вложили в капитальный ремонт агрегата и 15,6 млн грн – инвестиции в реализацию энергосервисного проекта компанией YASNO Efficiency.

Заметим, что в прошлом году на ММК имени Ильича был завершен крупнейший экологический проект не только в истории меткомбината и группы "Метинвест", но и в истории Украины – реконструкция аспирационных систем агломерационной фабрики предприятия.

Кроме того, была внедрена двухступенчатая система очистки на аглофабрике, состоящая из групповых циклонов, которые обеспечивают улавливание крупных частиц пыли, и рукавных фильтров, где происходит более тонкая доочистка. Такая система также позволяет очищать отходящие агломерационные газы и от соединений серы. Воплощение данного проекта позволяет достигать концентраций пыли в очищенных аглогазах значительно ниже нормативов, действующих на территории Украины.