Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Sun. Молодой британский доброволец Эйден Аслин, которого жестоко пытали в российском плену, получил украинское гражданство и пообещал бороться за Украину до победы.

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Как британский доброволец стал украинцем и продолжает бороться

31-летнего бойца в плену россияне били, резали ножом и заставляли петь российский гимн, угрожая смертью. Пятимесячные пытки прекратились только после того, как российский олигарх и бывший владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович поспособствовал обмену пленными.

После освобождения Аслин вернулся на передовую, был награжден Орденом Мужества и уже официально стал гражданином Украины.

Я британец по крови, но украинец по духу и воле. Мое будущее – здесь, в Украине,

– заявил доброволец.

Эйден присоединился к украинским военным еще в 2018 году, служил морским пехотинцем, участвовал в обороне Мариуполя, в частности завода "Азовсталь". После захвата пленный прошел через инсценированный суд в "ДНР", где ему объявили смертный приговор.

Вместе с ним из российского плена освободили нескольких британских военнопленных: 51-летний Шон Пиннер, 59-летний Джон Гардинг, 25-летний Дилан Гили и 39-летний Эндрю Гилл.

К сожалению, 45-летний британский гуманитарный работник Пол Юри умер в плену до их освобождения.

После возвращения на фронт Аслин отметил важность поставки Украине дальнобойного оружия, ведь Россия адаптируется к боевым действиям.

Британский доброволец отметил, что останется в Украине до победы.